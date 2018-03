Tiroteio entre soldado e suspeitos deixa 1 morto Um bandido morreu e outro fugiu, às 22h de quinta-feira, durante tiroteio com um soldado da Força Tática do 41.º Batalhão em um semáforo na Rua Oswaldo Cruz, perto do batalhão, em Santo André, no ABC paulista. Não está esclarecido se a dupla, que estava de moto, queria roubar o carro do soldado, que estava à paisana, ou se esperou a saída dele do batalhão e seguiu o veículo para matá-lo. Ao perceber a aproximação da moto e ver um dos ocupantes armado, o soldado atirou e o garupa revidou. O atirador morreu. O PM nada sofreu.