Tiroteio entre PM e ladrões de caixa eletrônico deixa 6 mortos em SP

SÃO PAULO - Seis criminosos morreram durante uma intensa troca de tiros com policiais militares na altura do nº 7.098 da Avenida Elísio Teixeira Leite, em frente ao Hospital Geral de Taipas, na zona norte de São Paulo. Outros nove homens armados participaram da ação para roubar caixas eletrônicos dentro de um supermercado da rede Comprebem na madrugada desta sexta-feira, 5. Eles conseguiram fugir.

Policiais militares do 18º Batalhão receberam uma denúncia anônima de roubo e acionaram o Serviço Reservado das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) para auxiliar na operação. O local foi cercado e, às 3h15, antes da Rota chegar, teve início o tiroteio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro do supermercado, que está em reforma, três pintores foram feitos reféns. Todos saíram ilesos. Armados de fuzis e metralhadoras e protegidos por coletes a prova de balas, a quadrilha, que chegou ao local em cinco veículos e com maçaricos para auxiliar no assalto, foi surpreendida por policiais da Força Tática do 18º Batalhão.

O tiroteio começou com policiais que estavam na rua paralela à Avenida Elísio Teixeira Leite, que fica em um nível mais alto, respondendo aos disparos efetuados pelos criminosos. Feridos, cinco bandidos entraram no supermercado. Quando a Rota chegou houve nova troca de tiros no interior do estabelecimento.

Segundo o comandante da Rota, coronel Paulo Adriano Telhada, cerca de 50 policiais participaram da ação.

No início da manhã, a Polícia Científica chegou para periciar o local. O delegado Ayrton Roberto informou que três bandidos já foram identificados. "Vamos começar o trabalho para identificar os demais", afirmou em entrevista à rádio Estadão/ESPN. Os nomes dos criminosos ainda não foram revelados.

O Grupo Pão de Açúcar informou que a polícia foi acionada após o sistema de segurança identificar uma tentativa de assalto no supermercado Comprebem de Taipas. Em nota, a rede ressaltou que a loja estava fechada e em reformas. "Nenhum funcionário ou cliente foi ferido e a empresa se mantém a disposição das autoridades para contribuir com as investigações".

Bloqueio. O trânsito foi liberado na Avenida Elísio Teixeira Leite, em Taipas, na zona norte de São Paulo, às 11h45 desta sexta-feira. A região onde ocorreu o confronto estava isolada pela polícia.

Devido ao bloqueio, a SPTrans chegou a desviar 14 linhas que trafegam pela região por vias paralelas, deixando de atender quatro pontos de embarque/desembarque. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os motoristas tiveram que utilizar desvios durante o período do bloqueio.

A Escola Estadual Elísio da Teixeira Leite III, suspendeu as aulas no período da manhã. Cerca de 500 alunos foram prejudicados. Ainda não há confirmação se ocorrerão as aulas do período da tarde.

O Hospital Geral de Taipas, que fica em frente ao local do tiroteio, tem atividades normais nesta sexta-feira./ COLABOROU ELAINE FREIRES, DA ESTADÃO/ESPN

Texto atualizado às 12h30