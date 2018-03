Tiroteio em restaurante fere três no Guarujá

Às 17h30 de ontem, o restaurante Quebra-Mar, na Av. D. Pedro, na Praia da Enseada, no Guarujá, estava lotado. Foi quando, um homem armado invadiu o salão e anunciou um assalto. Logo, outros três também armados surgiram na porta do restaurante.

Os clientes entraram em pânico. Muitos se jogaram no chão, embaixo das mesas. Os bandidos chegaram a segurar alguns clientes por alguns instantes - fazendo uma pessoa refém. Dois funcionários que estavam na cozinha conseguiram escapar para o telhado do prédio (o restaurante fica embaixo de um edifício). "Achei que ia morrer. A gente vem trabalhar e olha só o que acontece. Foi um horror. Estou assustada até agora", conta a garçonete Ivanete Santos.

Um tenente da Polícia Militar à paisana que almoçava no local se levantou-se sacou seu revólver e, aos berros, deu ordem de prisão aos assaltantes. Na confusão, o cliente que tinha sido feito refém conseguiu escapar e se misturar às outras pessoas.

Mesmo surpreendidos, os assaltantes reagiram e passaram a atirar no interior do restaurante. Houve correria e gritaria. Ivanete, a garçonete que conseguiu fugir para o telhado, conseguiu avisar um vizinho do prédio ao lado, que chamou a polícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos ladrões foi atingido e levado para o hospital, e até o fechamento desta edição ainda não havia informações sobre seu estado de saúde. Um funcionário também foi atingido no braço. O tenente à paisana deixou o restaurante com um ferimento na perna, causado por estilhaços de vidro. Três assaltantes conseguiram fugir.

Segundo funcionários do restaurante, nada foi roubado nem do estabelecimento nem dos clientes.