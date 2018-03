Tiroteio em Jacarezinho termina com um morto Uma morador da Favela do Jacarezinho, zona norte do Rio, morreu anteontem, após o pior confronto entre policiais e traficantes de droga desde que a favela foi pacificada, em outubro de 2012. Outros dois ficaram feridos. Além deles, dois PMs e uma menina de 10 anos ficaram levemente feridos. Moradores acusam os policiais de terem feito os disparos que atingiram as vítimas. A polícia nega. Cinco pistolas e três fuzis que estavam sendo utilizados pelos PMs foram apreendidos para serem periciados.