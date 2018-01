Tiroteio em festa de aniversário deixa três mortos em Guaratinguetá

SOROCABA - Um homem armado invadiu uma festa de aniversário e atirou contra os convidados que estavam no local, na madrugada desta segunda-feira, 28, no bairro João Daniel, em Guaratinguetá, interior de São Paulo.

Três pessoas morreram e uma quarta ficou ferida. Houve pânico e correria. O suspeito fugiu após os disparos e, até a manhã, não tinha sido localizado. De acordo com a Polícia Civil, o homem que fez os disparos já foi identificado.

Conforme as primeiras informações, o autor dos tiros teria sido ameaçado, na semana passada, por uma das pessoas que estavam na festa e resolveu se vingar. Ele parou o carro próximo do local e foi até onde estavam os convidados, atirando contra as pessoas.

Dois homens foram baleados e morreram na hora. Outras duas pessoas atingidas pelos disparos foram levadas ao Hospital Frei Galvão. Uma delas não resistiu à gravidade do ferimento.A quarta vítima, atingida por um tiro no pescoço, continuava internada esta manhã.

Os corpos das três vítimas foram levados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Guaratinguetá e aguardavam a identificação pelos familiares.

Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foram mobilizadas para prender o autor dos disparos.