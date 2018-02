Tiroteio em cemitério fere mãe e filha Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio no Cemitério Vila Rio, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Uma briga deu início à troca de tiros. Uma mulher e sua filha de 16 anos, que estavam visitando uma sepultura, e um dos criminosos foram atingidos. De acordo com a polícia, a garota pode ficar paraplégica. Paulo Luís da Silva, de 40 anos, foi atingido no tórax e na perna. Ele foi levado a um hospital e deve ser preso ao ser liberado, pois estava foragido.