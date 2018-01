Tiroteio em bar deixa 3 feridos na zona leste de SP

Três clientes foram baleados, um no pé, outro na perna e um terceiro no braço, no final da noite de terça-feira, durante um tiroteio em um bar na Avenida Tarumã, próximo da Avenida Carvalho Pinto, na região do Cangaíba, na zona leste de São Paulo. PMs do Grupamento Aéreo (Águia) e da 3ª Companhia do 08º Batalhão foram acionados por testemunhas às 23h30 e chegaram a troca tiros com desconhecidos que, após assaltarem o estabelecimento, fugiam pelo telhado do bar. Os policiais não forneceram mais informações sobre o caso, registrado no 10º Distrito Policial, da Penha.