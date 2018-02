Tiroteio deixa três pessoas feridas na zona norte de SP

SÃO PAULO - Ao menos três pessoas foram baleadas no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira, 5. Segundo informações da Polícia Militar, quatro homens, dois em um Peugeot prata e outros dois em uma moto, passaram atirando contra uma padaria na Rua Engenheiro Caetano Alvares, na altura do número 2.295.

Os quatro homens fugiram em alta velocidade minutos após os disparos. As pessoas foram socorridas e levadas para o Hospital do Mandaqui. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. As causas do crime são desconhecidas e ninguém foi preso até o momento. O caso foi encaminhado para o 40ºDP, que fica na Vila Santa Maria.