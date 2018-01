Tiroteio deixa 2 feridos em tentativa de roubo em banco em SP

Um policial militar reformado e um suspeito ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, 19, após trocarem tiros durante uma tentativa de assalto na saída de uma agência do HSBC na Avenida Cupecê, altura do número 3.182, no Jardim Independência, zona sul de São Paulo.

De acordo com o Centro de Operações da PM, o caso aconteceu por volta das 11h30, quando o policial saía do banco e foi abordado por dois homens que teriam tentado roubá-lo. O policial teria reagido e houve troca de tiros. O outro suspeito conseguiu fugir. O PM e o suspeito atingido foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao pronto-socorro do Hospital Saboia.

Atualizado às 13h19 para acréscimo de informações.