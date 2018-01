Tiroteio após assalto deixa um morto e um ferido em Guarulhos

Um assaltante foi morto e um ferido em uma troca de tiros com um policial civil durante uma tentativa de assalto na noite desta terça-feira, 15, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O policial, de 33 anos, estava com dois amigos em um Chevrolet Corsa preto quando o carro começou a apresentar um barulho, no Jardim Angélica. Ao descerem para ver o que acontecia com o veículo, as vítimas foram abordadas por três suspeitos, pouco depois das 22 horas.

Os três amigos foram colocados no banco traseiro do veículo, com um dos assaltantes. Os outros dois suspeitos ocuparam os bancos da frente. Quando estavam na Rua Boqueirão dos Cochos, um dos bandidos começou a revistar as vítimas. Neste momento, o policial civil sacou a sua arma. Houve troca de tiros.

Um dos acusados, de 18 anos, chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas morreu em seguida. Um criminoso, mesmo baleado, conseguiu fugir. Ele ainda não foi localizado. Um terceiro suspeito, um menor de 17 anos, foi apreendido. Nenhuma das vítimas ficou ferida. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade.