Tiroteio acaba com 2 mortos na Vila Olímpia

Tiros assustaram no fim da manhã de ontem quem passava na praça na frente do Shopping Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo. Dois ladrões cercaram um motoboy e roubaram um envelope com R$ 12,6 mil. Um policial militar à paisana viu a ação e reagiu, desencadeando o tiroteio. Os dois acusados acabaram baleados e morreram. O dinheiro sumiu. A vítima não se feriu.

O motoboy Adelson Francisco havia ido a pé a uma agência do Itaú na Rua Olimpíadas para sacar R$ 12,6 mil. O dinheiro havia sido reservado no dia anterior e pertencia à empresa terceirizada da qual é funcionário. O escritório fica perto dali, na Avenida Doutor Cardoso de Melo. Antes do almoço, ele deixou o banco levando o envelope com o dinheiro.

Francisco atravessou a rua e seguia pela calçada da praça. "Vi um cara mexendo na moto e me assustei. Tentei correr, mas ele veio na minha direção", contou. Armados, Márcio Oliveira e Rodrigo da Silva, ambos de 30 anos, renderam a vítima. Um exigiu o envelope e o outro o revistou em busca de mais dinheiro. Não acharam e se preparavam para fugir. Foi quando o policial viu a ação. Ele estava a caminho do shopping, onde se encontraria com a namorada para almoçar. "Quando os bandidos retornavam para a moto, me identifiquei como policial e pedi que eles se rendessem. Eles se viraram e atiraram", disse o soldado, que pediu para não ter o nome revelado. Ele está na PM há cinco anos. "Atirei em legítima defesa. Não sei quantos tiros dei. Já estava apontando a arma e eles não pensaram em mais nada a não ser me matar."

O tiroteio causou corre-corre. "Pelo menos dez pessoas correram para o estacionamento. Outras fugiram desesperadas. Foi muito rápido", contou Alexandre Vegas, de 37. Ele acompanhou a ação da janela do prédio onde trabalha, ao lado do banco.

O dinheiro sumiu. Atingido no braço e nas costas, Oliveira caiu no chão. Baleado no peito, Silva subiu na moto e tentou fugir. A poucos metros dali, bateu em um carro. Eles foram socorridos, mas morreram. Em meio à confusão, o dinheiro sumiu. "O acusado chegou a tomar o dinheiro e colocá-lo dentro da blusa", disse o capitão Sérgio Ferraz, da Força Tática do 12.º Batalhão da PM. "Não sabemos se o envelope foi levado por outros ladrões. Não localizamos esse dinheiro."