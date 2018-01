Tiros em escola: rosas brancas na volta às aulas A Escola Municipal Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, no ABC paulista, retomará as aulas hoje, seis dias após o estudante D., de 10 anos, ter atirado na professora e se matado em seguida. Pela internet, alunos do colégio combinaram de levar uma rosa branca em sinal de paz.