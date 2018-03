Tiro de PM mata adolescente em frente à escola na zona sul de SP

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado em frente à sua escola por um disparo acidental de uma policial militar na tarde de quarta-feira, 22, em M'Boi Mirim, zona sul da capital.

Segundo a Polícia Militar, os estudantes estavam reunidos em frente à Escola Estadual Professor Luis Magalhães de Araújo, na Estrada do M' Boi Mirim, altura do número 3500, consumindo bebidas alcoólicas, quando interditaram a via e deram início a um tumulto.

Na operação para desbloquear a via, uma policial feminina teria sido cercada por várias pessoas, que supostamente tentaram pegar sua arma. Segundo a PM, a policial sacou sua arma e um disparo acidental atingiu Leonardo Bento do Amaral. O jovem foi encaminhado ao Hospital M' Boi Mirim e transferido ao Hospital das Clínicas, onde morreu enquanto era atendido.

A policial foi autuada em flagrante delito por lesão corporal culposa e encaminhada ao Presídio Militar Romão Gomes. O caso foi registrado no 92º Distrito Policial, no Parque Santo Antônio.