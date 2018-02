Tiro acidental mata soldado em quartel O sonho de integrar a missão de paz do Exército brasileiro no Haiti do soldado Júlio Fernando Zerbinato, de 20 anos, foi interrompido por um tiro acidental dentro do 4.º Batalhão de Infantaria Leve (BIL), em Osasco, na Grande São Paulo. Zerbinato teve morte cerebral decretada ontem, um dia depois de ser baleado na cabeça. O autor do disparo, o soldado Thiago dos Santos Fernandes, de 20 anos, permanece detido no quartel enquanto o caso é investigado pelo Exército. Fernandes ficou ferido na mão esquerda com a mesma bala que atingiu Zerbinato.