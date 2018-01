Tire suas dúvidas sobre a inspeção veicular obrigatória

A Inspeção Veicular Ambiental foi criada para reduzir os poluentes emitidos por todos os veículos registrados na capital. Ela se tornou obrigatória após uma lei municipal, seguindo as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Em 2009, a maior parte da frota paulistana terá de passar pela inspeção ambiental. O teste para os veículos movidos a diesel, gás, gasolina, álcool e flex começaram na segunda-feira, 2 de fevereiro. Veja também: Tabela para cálculo do IPVA de 2009 é divulgada em SP Site para agendar a inspeção Mais informações sobre o programa no site da Prefeitura Quando será feita a inspeção? Para os veículos da frota diesel, as inspeções serão realizadas até 90 dias contados a partir da data limite do licenciamento. Para os demais automotores, as inspeções serão realizadas com antecedência de até 90 dias da data limite para licenciamento. Cronograma para carros, motos e demais veículos Final de Placa Início do agendamento Inspeção 1 5 de janeiro 2/fevereiro a 30/abril 2 1º de fevereiro 3/março a 31/maio 3 1º de março 2/abril a 30/junho 4 1º de abril 3/maio a 31/julho 5 e 6 1º de maio 3/junho a 31/agosto 7 1º de junho 3/julho a 30/setembro 8 1º de julho 3/agosto a 31/outubro 9 1º de agosto 2/setembro a 30/novembro 0 1º de setembro 3/outubro a 31/dezembro Como fazer a inspeção? Primeiro, a inspeção deve ser agendada no site Controlar ou pelo telefone (11) 3545-6868. Depois, no dia agendado, o motorista dele levar o veículo em um dos centros para passar pela vistoria. O que acontece com quem faltar à inspeção agendada? Quem chegar atrasado ou faltar deverá iniciar todo o processo de agendamento de novo, pelo site. Além disso, quem desrespeitar o prazo perde o direito ao reembolso neste ano. É possível fazer a inspeção antes dos 90 dias que antecedem a data limite do licenciamento? Não. Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é preciso respeitar os prazos para que a frota seja distribuída, evitando filas. E depois do prazo legal, quando termina na data do licenciamento, é possível fazer a inspeção? Sim, a inspeção poderá ser feita fora do prazo. Mas, enquanto o veículo estiver irregular, poderá ser multado. Quem não precisa fazer? Cerca de 3,5 milhões de carros da capital fabricados até 2002 não serão submetidos ao programa em 2009. Por lei, não fazem o teste da inspeção veículos de coleção, veículos concebidos para aplicações militares e agrícolas e veículos adaptados para competições, tratores, máquinas de terraplenagem e máquinas de pavimentação. Em que locais as inspeções são realizadas? Hoje, há 4 centros para veículos a diesel. Outras 32 unidades terão de ser construídas. Para ver os endereços, clique aqui. Quanto tempo leva para fazer a inspeção? Veículos a gasolina, álcool e gás natural levam 5 minutos. A diesel, 7. O tempo de permanência no centro é de 30 minutos. A inspeção é gratuita? Paga-se taxa de R$ 52,73, que será devolvida se o veículo for aprovado e estiver em dia com o Detran. Como quitar a tarifa? Após imprimir o boleto no site da Controlar, pode-se pagar em um dos bancos credenciados (veja a lista). O agendamento só pode ser feito 3 dias úteis depois do pagamento. Qual o prazo para a reinspeção gratuita? O veículo que for rejeitado ou reprovado tem até 30 dias para realizar a manutenção e efetuar a reinspeção gratuitamente. Quais as consequências para quem não fizer a inspeção? O licenciamento é bloqueado no mesmo ano. O proprietário pode ser multado em R$ 550. Qual o comprovante da inspeção? Os veículos aprovados recebem um certificado e um selo para ser afixado no vidro dianteiro. Carros de fora do município de São Paulo precisam fazer inspeção? Não, só é obrigatório para aqueles que são registrados/licenciados na cidade e fabricados a partir de 2003. Para transferir um veículo de outro município para São Paulo é necessário antes fazer a inspeção? Sim. Em que condições um veículo é reprovado na inspeção? Os índices de emissão de poluentes são diferentes para cada veículo. Os limites são definidos pelas montadoras, de acordo com o modelo e o ano. Se quitar o IPVA e fizer o licenciamento em janeiro, antecipadamente, é preciso fazer a inspeção? Sim. Se não fizer, o proprietário corre o risco de ser multado. Mas, nesse caso, o licenciamento só será bloqueado em 2010. Entenda o programa Acesso - na entrada será feita a identificação do veículo e verificado o agendamento da inspeção; Área de espera - o proprietário seguirá para a área de espera e aguardará a sua vez para fazer os testes; Inspeção visual - um inspetor verificará se o veículo apresenta funcionamento irregular do motor, se há emissão visível de fumaça, vazamentos aparentes ou alterações no sistema de escapamento; Medição de ruídos - se aprovado na inspeção visual, a próxima etapa será a inspeção computadorizada que começará pela medição dos níveis de ruídos. Essa não reprova; Inspeção de emissões - uma sonda será colocada no escapamento do veículo para a verificação dos níveis de emissões de monóxido de carbono e hidrocarbonetos; Impressão do relatório ou certificado - se for reprovado, o proprietário receberá um relatório indicando em que o veículo falhou. Em caso de aprovação, o certificado de inspeção será impresso, estando o dono do veículo liberado para realizar o próximo licenciamento anual; Entrega do certificado - o proprietário do veículo aprovado na inspeção receberá o certificado de inspeção e o selo ambiental, válidos por um ano; Colocação do selo - o selo, que deverá ser colado no para-brisa ainda no centro de inspeção funcionará como comprovante da aprovação.