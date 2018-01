Tire ele da cabeça!

Somando o tempo que ele vai perder entre mesas-redondas, cama e banho, talvez dê para vocês almoçarem juntos no domingo, entre 13h e 15h, para não perder o final de Sérvia x Gana, nem o comecinho de Alemanha x Austrália. De manhã não vai dar porque tem Argélia x Eslovênia. Imperdível, né?!

Vá ao shopping, ao parque, ao cabeleireiro, ao cinema. Aproveite bem essa etapa classificatória com três jogos todo santo dia, porque depois de 25 de junho - e até a decisão, em 11 de julho - vem a fase mais difícil. Nas primeiras 48 horas sem futebol na TV entre as oitavas e as quartas de final, seu marido entrará em crise de abstinência.

Copa do Mundo é uma droga como outra qualquer. Quando falta, o sujeito se despera e torna-se, por vezes, violento. Se levantar da poltrona para bater boca com o pessoal das resenhas esportivas, deixa ele! Enquanto estiver brigando com a TV, o pessoal de casa estará em segurança.

Tudo em cima

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A forma física de Shakira em Johannesburgo fez inveja à maioria dos candidatos a craque desta Copa. A cantora, como se diz no futebol, está voando!

Tarja preta

De Nelson Mandela, comentando a euforia do bispo sul-africano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, na festa de abertura no Orlando Stadium: "Que remedinho é esse que ele anda tomando?"

Afro-locutor

Onde Galvão Bueno renova seu bronzeado em Johannesburgo? Só se fala disso em Soweto.

Uma cajadada só

Thammy Gretchen, a filha da cantora, aproveitou os ganchos da Copa do Mundo e do Dia dos Namorados para lançar uma nova noiva no noticiário: anuncia para setembro seu casamento com a musa do São Caetano no concurso Gatas do Paulistão.

Voa canarinho, voa!

Que diabos Luís Fabiano quis dizer com "o Brasil é um jato voando baixo"? Precisa tomar cuidado pra não colidir com o Boeing 707 pilotado por John Travolta, que aterrissou na África do Sul para torcer pela Austrália!

Cesta básica imperial

Adriano vai ganhar 3 milhões por temporada na Roma. Só se fala disso na Chatuba! Parece que tem até traficante do morro pensando em aposentadoria.

Pirlo dodói

Pior que a falta de companhia para assistir à Copa é dividir o sofá com alguém curioso em matéria de futebol. Perguntas como "o que é essa tal lesão do Pirlo?" podem ensejar respostas indecorosas.