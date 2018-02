Tirar Polícia Civil do 2º plano é meta de delegado-geral Em seu primeiro dia como delegado-geral, Luiz Maurício Blazeck se reuniu de manhã com o secretário da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, e com o comandante-geral da Polícia Militar, Benedito Meira. Em sua gestão, o principal desafio é tirar a Polícia Civil do papel secundário em que se encontra.