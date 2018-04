Tirar passaporte comum

Qual o procedimento?

Deve-se preencher o formulário eletrônico de solicitação e agendamento no site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br).

2.

Após preencher a solicitação, o que fazer?

Apresentar-se no posto de atendimento escolhido na data e horário agendados, portando os documentos exigidos.

3.

Quais são esses documentos?

Documento de identidade (acesse o site para verificar quais são aceitos como esse documento); título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição; documento que comprove quitação com o serviço militar; certificado de naturalização, para naturalizados; comprovante bancário de pagamento da Guia de Recolhimento da União, referente à taxa de emissão do passaporte; passaporte anterior, quando houver; e CPF, do requerente ou do responsável, para quem tem menos de 18 anos.

4.

Qual o prazo para a entrega do passaporte?

No máximo, 6 dias úteis.

5.

O que fazer em caso de extravio, furto, roubo e mau estado de conservação do passaporte?

Comparecer à unidade mais próxima da Polícia Federal e preencher documento informando sobre o ocorrido. Para outras dúvidas acesse o site css.serpro@serpro.gov.br ou ligue para 0800-978-2336.

Fonte: site da Polícia Federal