Tirando o sono de moradores

EMERSON SOARES DE OLIVEIRA / SÃO PAULO

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que é preciso obter uma autorização da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) para realizar qualquer serviço nas ruas, como também é a CET quem determina o período da execução do serviço, após o estudo do local. Argumenta que durante a noite há menos riscos de ocorrer acidentes e são causados menos transtornos ao trânsito. Esclarece que a rua citada pelo munícipe faz parte da atual etapa de recapeamento da Prefeitura, que, a longo prazo,trará benefícios e proporcionará mais conforto e segurança a todos os motoristas na região.

"RACHAS" EM AVENIDA

Acidentes e mortes

Moro na Avenida Amador Aguiar, no Jaraguá. Essa avenida é conhecida como "retão" e se tornou pista de teste e de rachas. No último final de semana de junho houve um acidente. Um carro, em alta velocidade e que tirava um racha, capotou e atingiu algumas crianças. Uma delas morreu e outra está internada em estado grave. Eu já havia feito uma solicitação para a CET para que fossem colocadas lombadas no local, mas nada foi feito.

ALEX GUIMARÃES / SÃO PAULO

A CET esclarece que, para instalar lombadas, a rua deve seguir critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Avenida Amador Aguiar não se enquadra nesses critérios, pois há a tendência de aumentar o risco de acidentes. Um projeto foi elaborado para que seja feita a manutenção da sinalização horizontal e vertical da via, como a pintura de canalização com zebrado, a instalação de tachões e de faixa dupla amarela.

Está prevista ainda uma rotatória no cruzamento das Avenidas Amador Aguiar e Professor Miguel Franchini Neto, com placas regulamentando a velocidade e advertindo sobre a presença de pedestres no local. A adoção da nova sinalização seguirá o cronograma de serviços da empresa.

PROBLEMAS EM MEDIDOR

Explicação confusa

Recebi uma carta da AES Eletropaulo informando que, por 2 meses, a empresa não conseguira fazer a leitura do consumo de energia elétrica, por causa de um impedimento. Expliquei que o zelador acompanha a leitura dos relógios e que o meu medidor fica no mesmo local que o dos outros moradores. Soube que uma equipe da Eletropaulo avaliou o aparelho e viu que não havia nenhum impedimento. Um funcionário da concessionária explicou que o problema era a falta de identificação no relógio - como não havia um código adequado, informou à agência que havia impedimento à leitura, mas que ele conseguiu ler o medidor. Recebi minha fatura em 14/6 e, ao ligar para a Eletropaulo, soube que o cálculo fora feito pela média das outras contas. Essa informação não deveria estar na fatura? Eles não deveriam ter avisado antes sobre o impedimento?

MELISSA K. VIEIRA / SÃO PAULO

A AES Eletropaulo informa que as contas referentes a abril e maio foram faturadas pela média dos últimos três meses e o cadastro do medidor de energia foi atualizado pelos técnicos da distribuidora.

O comunicado de impedimento de acesso ao centro de medição é enviado na fatura do mês seguinte. A informação de faturamento da conta de energia pela média dos últimos 3 meses é apresentada ao cliente na própria conta, atendendo à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A leitora contesta: Diferentemente do que foi informado, o comunicado de impedimento de acesso ao centro de medição não vem na fatura do mês seguinte, mas numa carta, que só é enviada 2 meses depois de o problema ter sido detectado pela empresa.