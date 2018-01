Tíquete de valet indicará quilometragem

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto que obriga empresas de valet de São Paulo a imprimir no ticket de estacionamento a quilometragem dos veículos, para que os proprietários tenham condições de verificar, ao receber o carro de volta, se houve circulação irregular sob a guarda do estabelecimento.

O texto, que segue para a sanção do prefeito Fernando Haddad, também estabelece a proibição de que representantes da empresa de serviços de valet circulem com o veículo, a não ser entre o ponto de coleta e o estacionamento. De acordo com o autor da proposta, o vereador Marco Aurélio Cunha (PSD), a legislação municipal em vigor, que regulamentou em 2012 o serviço de valet na capital paulista, não previa a hipótese de circulação irregular do veículo sob a guarda de empresas.

Garagens e ônibus. Outros dois projetos de transporte foram aprovados, mas em primeira votação. O primeiro trata da criação de 1,3 mil vagas de estacionamento na região central da cidade - sem identificar os locais. Trata-se de uma das região mais valorizadas para o turismo e que carece de vagas de estacionamento. O projeto concede a gestão e o faturamento dos estacionamentos à iniciativa privada.

Se o texto for aprovado em segunda e definitiva discussão, a Prefeitura poderá colocar em prática a Parceria Público-Privada (PPP) que viabilizará o plano de construção das garagens subterrâneas sob o Mercado Municipal, a Rua 25 de Março e a Praça Roosevelt, no centro.

Os vereadores também aprovaram projeto do governo que autoriza a concessão dos 32 terminais de ônibus da Prefeitura à iniciativa privada. A proposta prevê que consórcios privados construam outros 14 terminais ao longo dos mais de 150 quilômetros de corredores que serão construídos até o fim de 2016.

Os primeiros que devem ser licitados são os do Parque D. Pedro e das Bandeiras, no centro, e do Grajaú e do Campo Limpo, na zona sul. Em contrapartida, os futuros concessionários vão ter de reformar e ampliar a infraestrutura e a segurança. A legislação para tentar remodelar terminais e a construção de vagas de estacionamento no centro devem ser as duas primeiras parcerias público-privada (PPPs) da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT).

A ideia trabalhada dentro do governo é de que os primeiros quatro terminais tenham características semelhantes às das Estações Tatuapé e Itaquera do Metrô, na zona leste, e Santa Cruz, na zona sul. Anexos às paradas metroviárias foram erguidos shoppings. Na Estação Tucuruvi, na zona norte, um centro comercial foi inaugurado em abril.