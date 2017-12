Tipo sanguíneo poderá ser incluído em carteira de identidade em SP

SÃO PAULO - Quem for tirar a carteira de identidade no Estado de São Paulo vai poder colocar o tipo sanguíneo no documento a partir deste mês. A inclusão poderá ser feita em qualquer uma das 70 unidades do Poupatempo e será exigido o laudo com cópia de um laboratório contendo o tipo sanguíneo e o fator RH.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 6, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e teve como base a Lei 12.282/06, de 22 de fevereiro de 2006, que determina que a informação pode estar entre os dados do documento. Além do laudo, com data máxima de dez anos, os interessados também poderão apresentar a carteira oficial de doação de sangue.

Após a informação ser colocada no RG, o usuário não vai mais precisar apresentar novos laudos para comprovação do tipo sanguíneo ao renovar o documento.

Nas unidades do Poupatempo, a carteira de identidade pode ser feita mediante agendamento de dia e horário, que pode ser feito pelo site http://www.poupatempo.sp.gov.br e pelos telefones 0800-772-3633 (ligações de telefones fixos) e (11) 2930 3650 (ligações de celulares).