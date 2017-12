Tio sai em defesa de J., chamado de mentiroso e drogado pela mãe

Imagem. J. não passou do primário. A mãe, empregada doméstica no Rio, e o pai, motorista de ônibus em Belo Horizonte, nunca o apoiaram, segundo o tio. Nos últimos meses, J. foi morar na casa de Bruno no Rio. O jovem procurou o tio ao deixar a casa do goleiro, na semana seguinte ao assassinato de Eliza. "Ele contou o que tinha acontecido e disse que não conseguia se livrar da imagem dela. No mesmo dia, Bruno ligou mandando ele voltar", diz o tio, que decidiu revelar o que tinha ouvido do sobrinho para "salvar sua vida".