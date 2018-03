Tietê tem sua 1ª grande lentidão após nova pista A Marginal do Tietê teve ontem os primeiros grandes congestionamentos em determinados horários após a inauguração da nova pista. Ao meio-dia, quase metade da pista expressa estava parada no sentido Castelo Branco. Mas o balanço de todo o dia foi novamente positivo, com menos lentidão em toda a cidade em relação à terça-feira passada.