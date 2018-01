Rio Tietê sobe após abertura de comportas e invade cidades

SOROCABA – A abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Barra Bonita, interior de São Paulo, para evitar risco de rompimento da barragem, elevou o nível do Rio Tietê e atingiu cidades da região. Na manhã deste sábado, as águas cobriam a avenida Pedro Ometto e a região beira-rio, em Barra Bonita. A ponte Campos Salles foi interditada. Quinze quiosques e dois bares estavam alagados.

Avisados com antecedência, os proprietários retiraram equipamentos e produtos. O material foi transportado para o Pavilhão de Exposições da prefeitura. O comerciante Fábio Adriano Alponte, dono do Bar da Ponte, foi avisado à noite para esvaziar seu estabelecimento, que fica longe do rio, mas decidiu contar com a sorte. “Tenho o bar há vinte anos e nunca inundou.” Ele conta que toda a região ficou sem energia à noite, depois que as águas subiram, mas não chegaram ao seu bar.

Em Igaraçu do Tietê, as águas atingiram casas na região ribeirinha, mas os moradores haviam sido retirados previamente, segundo o Corpo de Bombeiros de Jau. Acessos a bairros ficaram interditados. Casas e estabelecimentos comerciais também foram atingidas em Mineiros do Tietê. Barcos de turismo foram removidos para Jaú. Em Pederneiras, o rio subiu, mas não houve novos alagamentos.

A abertura das comportas, que elevou de 2 mil para 2,8 mil metros cúbicos por segundo a vazão do Tietê, foi determinada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) para evitar risco de rompimento da barragem, operada pela AES Tietê. A Defesa Civil Estadual distribuiu alerta preventivo a prefeitos de nove cidades localizadas à jusante (rio abaixo).