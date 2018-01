Teto desaba em shopping de SP

Atualizado às 22h18 para acréscimo de informações

SÃO PAULO - Parte do teto do Shopping West Plaza, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, desabou na manhã deste sábado (30). O acidente ocorreu por volta das 11h da manhã. De acordo com testemunha, duas mulheres e um homem tiveram ferimentos leves. "E eu levantei o braço para proteger minha cabeça e uma madeira que caiu do teto bateu em mim. Acabei ficando com um 'roxo', nada de mais", conta a professora Inez Vendramini, de 62 anos.

Inez conta que o desabamento - de pedaços de gesso e madeira - ocorreu em um dos corredores do térreo do estabelecimento comercial. "Eles estavam fazendo algum tipo de reforma lá. Metade do corredor estava protegido por uma lona, mas a parte que desabou não era o setor isolado pela lona - era um trecho próximo", relata a professora.

Ela diz que "duas moças e um rapaz" estavam passando bem pelo local e "as coisas caíram em cima deles". "Ficaram muito assustados, mas os ferimentos foram leves", afirma Inez, ressaltando que rapidamente bombeiros civis do próprio shopping prestaram os primeiros socorros.

O Corpo de Bombeiros não foi acionado. Em nota enviada à reportagem às 22h14 deste sábado, o shopping esclareceu que o incidente ocorreu "em razão de vazamento localizado, com o desprendimento de parte de placa de gesso em área de circulação, em virtude de obra em uma operação".

"O incidente não teve maior consequência, verificado apenas dano material de menor extensão. Os usuários do shopping que se encontravam no local foram prontamente assistidos, sem nenhuma ocorrência de maior gravidade", frisou a administração do estabelecimento.