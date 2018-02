Teto de quadra da Beija-Flor desaba Parte do teto da quadra da atual campeã do carnaval do Rio, Beija-Flor de Nilópolis, veio abaixo por volta das 3h30 de ontem, na Baixada Fluminense. Não houve feridos, já que o local estava fechado - ao contrário do que ocorre às sextas-feiras. Houve estrago e ainda não se sabe o que causou o desabamento.