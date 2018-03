Teto de praça de alimentação em shopping de Limeira (SP) desaba

SÃO PAULO - Parte do teto da praça de alimentação do shopping Pátio Limeira, no interior do Estado de São Paulo, desabou por volta das 18 horas de domingo, 16. Sete pessoas se feriram levemente durante o tumulto para fugir do local, segundo o Corpo de Bombeiros.

A estrutura de ferro cedeu e o teto, de gesso cartonado, caiu sobre diversas mesas da praça de alimentação do shopping, inaugurado em 2003 e localizado na Rua Carlos Gomes. Segundo os bombeiros, as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Limeira e a perícia ainda investiga as causas do acidente.