Teto de loja cai e mata pessoa em Carapicuíba O teto de uma loja de utilidades domésticas no centro de Carapicuíba, na Grande São Paulo, desabou na manhã de ontem. Uma pessoa morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas tiveram de ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma delas com parada cardiorrespiratória. A vítima ficou presa sob os escombros do teto que caiu. A ocorrência foi na loja Kelly Variedades, situada na Avenida Rui Barbosa.