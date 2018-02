Chuva e ventos fortes derrubaram a cobertura de um camarote montado para um show sertanejo em Fama, no sul de Minas Gerais, na noite de anteontem. Três pessoas que iam assistir à apresentação do cantor Eduardo Costa ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, o teto do camarote sofreu um deslocamento. O evento foi cancelado.