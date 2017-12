Teto da Igreja Renascer desaba na zona sul de SP; há mortos

O teto da sede mundial da igreja evangélica Renascer, na Rua Lins de Vasconcellos, no Cambuci, zona sul de São Paulo, desabou completamente às 18h50 de ontem, no momento em que fiéis do culto das 17 horas saíam e outros chegavam para a celebração seguinte. Cerca de 400 pessoas estavam no local, que tem capacidade para 1.800 pessoas. Até as 23 horas, havia a informação, segundo o Corpo de Bombeiros, de pelo menos sete mortos e 55 feridos. Quarenta viaturas dos Samu e do Corpo de Bombeiros faziam o resgate dos feridos, que eram levados de ambulância - algumas vindas de outras cidades - para diversos hospitais da região. Uma pista improvisada para pouso de helicópteros também foi montada no local. Três imóveis nas imediações do templo foram evacuadas e interditadas pela Defesa Civil. Somente amanhã serão inspecionadas para saber se sofreram danos estruturais ou se poderão voltar a ser habitadas. É porque havia ainda o risco de novos desabamentos na área. "Ouvi um barulho forte, como se fosse um furacão, e o teto caiu inteiro junto", disse o estudante Felipe Guimarães, de 17 anos, que estava sentado na primeira fileira e conseguiu se salvar. "Parecia um dominó. Corri, mas vi muita gente presa e pedindo socorro", contou Maria Cristina dos Santos, de 61 anos, que estava na porta quando o teto desabou. Segundo ela, um grupo de 20 crianças que estava perto da porta conseguiu escapar sem ferimentos. Da porta da igreja, era possível enxergar os ferros retorcidos da estrutura e destroços. Diante do templo, bombeiros estenderam uma lona para prestar os primeiros socorros às vítimas. Segundo os bombeiros, ainda havia muitas pessoas soterradas. A maioria dos feridos foi levada para o Hospital do Jabaquara, na zona sul. Vinte macas estavam separadas no setor de emergência à espera de vítimas. Cerca de 3 mil curiosos e evangélicos de outras igrejas foram ao local e houve tumulto. A reportagem presenciou pelo menos cinco brigas violentas. O repórter do Estado Gustavo Müller chegou a ser agredido com dois socos. A polícia tratou de afastar os curiosos da área de atendimento às vítimas e interditou as ruas da região. Uma parede lateral da igreja ameaçava desabar. A Assessoria de Imprensa da Renascer informou, oficialmente, que no momento do desabamento havia poucas pessoas no templo - cerca de 60 estavam exatamente no local do desabamento - e que não havia crianças, apenas ministros da igreja. Trânsito A Avenida Lins de Vasconcelos foi interditada totalmente no trecho compreendido entre a Rua Heitor Peixoto até a Rua Dom Duarte Leopoldo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio no local, que apresenta uma grande lentidão. O motorista no sentido Bairro-Centro, entra na rua Dom Duarte Leopoldo, Avenida Lacerda Franco, Rua Heitor Peixoto, rua Inglês de Souza, Rua Robertson, Rua Teodoreto Souto e rua dom Duarte Leopoldo Novamente. No sentido inverso, o desvio é o mesmo, segundo a CET. A assessoria da Renascer divulgou nota pedindo para que a população evite a região. A grande movimentação de carros e pessoas estaria atrapalhando os trabalhos de resgate às vítimas do desabamento do teto do templo. Segundo testemunhas, fiéis estariam ajudando os policias militares a manter um cordão de isolamento no local, mantendo curiosos e jornalistas longe do acidente. Testemunha Um membro do coral da Igreja Renascer em Cristo contou à reportagem que conseguiu escapar do desabamento ao sair para beber água, cinco minutos antes do acidente. O fiel, de prenome Marcelo, que não quis dar seu sobrenome, estava no altar, após o término do culto, disse ter saído para beber água em um bebedouro no lado de fora do prédio. Quando voltava para o altar, encontrou um amigo e parou para cumprimentá-lo. Logo em seguida a luz apagou, Marcelo ouviu um forte estalo e viu o teto desabar. Renascer A igreja, considerada a segunda maior denominação neopentecostal brasileira, foi fundada em São Paulo, em 1986, por Estevam Hernandes e Sônia Hernandes, que foram presos em 2007 nos Estados Unidos, por entrar no país com dólares não declarados. A Renascer controla hoje uma rede de TV, uma gravadora, rede de rádio, uma editora e possui a Fundação Renascer, mantenedora de suas obras assistenciais. Estima-se haja hoje cerca de 1.500 templos espalhados por todo o Brasil e países como Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Espanha, Japão, entre outros, somando mais de dois milhões de fiéis. A Renascer é uma das mais conhecidas igrejas evangélicas do País. Em 2005, o jogador de futebol Kaká se casou no local. Em janeiro de 2008, o craque, que havia conquistado em 17 de dezembro do ano anterior o troféu de melhor jogador do mundo, esteve no templo para expor o prêmio. Ele passou a virada do ano num culto lá, junto com a mulher, Caroline Celico. O templo que desmoronou está localizada na altura do número 1.000 da Avenida Lins de Vasconcelos. (com Marilu Araújo) (Atualizada às 22h38)