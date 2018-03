Teto cai e fere passageiro em aeroporto

O desabamento aconteceu por volta das 15h, quando funcionários faziam a manutenção do ar-condicionado.

São Luís. A Infraero decidiu dar desconto nas taxas de embarque do Aeroporto de São Luís, no Maranhão, interditado por risco de desabamento há uma semana. Enquanto durar a reforma, as tarifas domésticas para embarque caem de R$ 20,66 para R$ 13,44, e as internacionais, de R$ 67 para R$ 45 - apesar de o aeroporto não ter operações regulares ao exterior atualmente.

A medida interfere nos preços das passagens com saída de São Luís. A previsão é de que a reforma termine em cinco meses. O terminal deve ganhar área climatizada, assentos de espera, esteiras e sanitários no embarque e desembarque.

Hoje, o aeroporto vive o caos: passageiros formaram um salão de espera improvisado no meio do estacionamento. Os balcões de check-in e o sistema de raio x, que ficavam na área interditada, estão na estrutura do antigo terminal de passageiros, longe do pátio de onde saem os aviões.

Os serviços de lojas, lanchonetes e caixas eletrônicos ainda estão sendo reestabelecidos.