Testes voltam a fechar estações de metrô O Metrô dará continuidade hoje aos testes do sistema de Controle de Trens Baseado em Comunicação na Linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena). Para a execução dos testes, as Estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã ficarão fechadas ao público das 4h40 às 21h. Nesse período, os passageiros serão atendidos gratuitamente por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que cobrirão o percurso do trecho interrompido. Nas estações, há cartazes informando a interdição.