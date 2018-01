Testes na linha 5-Lilás são cancelados e trens circulam normalmente

SÃO PAULO - A linha 5-Lilás do metrô operará normalmente entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro neste domingo, 1º de outubro. Segundo o Metrô, testes de manutenção programados na linha, que aconteceriam até às 17 horas, foram cancelados.

Dessa forma, o PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) também foi desativado.

A operação assistida entre as estações Alto da Boa Vista e Brooklin, ocorre de segunda-feira a sábado, inclusive feriados, das 10 às 15 horas.

Obras ainda afetam a circulação de linhas do metrô e CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Na linha 4-amarela, as estações República, que faz baldeação para linha 3 - vermelha e a Luz, que dá acesso a linha 1 - Azul, permanecerão fechadas o dia todo. A operação do monotrilho, nas estações Vila Prudente e Oratório também está interrompida das 4h40 às 16h neste domingo.