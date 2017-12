Testes em estação elevatória da Sabesp deixarão 176 mil sem água

SÃO PAULO- Cerca de 176 mil moradores de Taboão da Serra, Embu e parte de Cotia, na Grande São Paulo, ficarão sem água por pelo menos dois dias da próxima semana, durante testes elétricos e operacionais na nova Estação Elevatória de Água João XXIII, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Os serviços na estação, responsável por bombear a água que abastece a região, são necessários para o bom funcionamento da unidade e devem começar às 21h de segunda-feira, 5, com previsão de término às 4h30 de terça-feira, 6.

Durante este período e no decorrer do dia 6 pode ocorrer intermitência no abastecimento para bairros de Cotia, Embu e Taboão da Serra. A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma crescente e gradual até as 5h de quarta-feira, 7.

Os bairros que podem ser afetadas pela intermitência do abastecimento são:

Cotia

Altos da Raposo Tavares, Chácara Viana, Chácara Canta Galo, Chácara do Refúgio, Chácara dos Lagos, Chácara Eliana, Chácara Grande Velha, Chácara Progresso, Chácara Sta. Isabel, Granada, Granja Roty, Horizontal Park, Jd. Barbacena, Jd, Circular, Jd. Colibri I e II, Jd. D'Glória, Jd. Guerreiro, Jd. Lambreta, Jd. Mediterrâneo, Jd. Moinho, Jd. Montanha, Jd. Passagarda, Jd. São Vicente, Jd. Semiramis, Jd. Suave Recanto, Jd. Torino, Paisagem Renoir I, II e III, Palos Verdes, Petit Villa, Pinus Park, Pq. do Viana, Pq. Frondoso, Pq. Residence, Pq. San Diego, Pq. Silvio Ferreia, Rebelato, Res. Pq. Alexandre, Village Los Angeles, Vl. dos Pinus, Vl. Sto. Antonio de Carapicuíba, Vl. Viana.

Embu

Jd. Vista Alegre, Jd. Mimás, Jd. Sta. Rita, Jd. Tomé, Moinho Velho, Pq. Pirajussara, Jd. Vazame, Sto. Eduardo, Jd. São Marcos, Jd. Sta. Tereza, Jd. Sta. Tereza Novo, Jd. São Jorge I e II, Jd. Santa Emília, Jd. São Vicente, Jd. Campo Limpo, Chácara São Marcos, Jd. do Moraes, Jd. Dom José, Jd. Angela, Jd. Sta. Rita, Jd. Nova República, Jd. da Luz, Chácara Caxingui, Jd. Independência, Jd. Sta. Emília, Jd. Valo Verde.

Taboão da Serra

Arraial Paulista, Chácara Agrindus, Cidade Intercap, Conj. Res. Pq Laguna, Jd. América, Jd. Arapoa, Jd. Caner, Jd. Carmelinda Godoi, Jd. Comunitário, Jd. Cultura Física, Jd. Elizabeth, Jd. Florida, Jd. Freitas Jr., Jd. Guaciara, Jd. Guanabara, Jd. Kuabara, Jd. Mafalda, Jd. Margaridas, Jd. Maria Helena, Jd. Maria Rosa, Jd. Maria Sampaio, Jd. Maria Luiza, Jd. Mituz, Jd. Myrna, Jd. Olinda, Jd. Ouro Preto, Jd. Panorama, Jd. Paraíso, Jd. Pazzini, Pq. Pedro Gonçalves, Jd. Pirajussara, Jd. Record, Jd. Roberto, Jd. Saint Moritz, Jd. Salete, Jd. São Judas Tadeu, Jd. São Luis, Jd. São Paulo, Jd. São Salvador, Jd. Saporito, Jd. Sta. Cruz, Jd. Sta. Rosa, Jd. Sta. Terezinha, Jd. Santo Onofre, Jd. Suína, Jd. Taboão, Jd. Três Marias, Jd. Trianon, Jd. Virgínia, Lot. Novo Horizonte, Núcleo Res. Isabel, Pq. da Assunção, Pq das Cigarreiras, Pq. Ind. Eusébio Dini, Pq. Jacarandá, Pq. Laguna, Pq. Maraba, Pq. Monte Alegre, Pq. Pinheiros, Res. Sta. Mônica, Pq. Res. Monte Alegre, Pq. São Joaquim, Recanto dos Pássaros, Sítio Candia, Sítio das Madres, Vl. das Oliveiras, Vl. Fco. Rimeikes, Vl. Frei Galvão, Vl. Indiana, Vl. Nova Bonana, Arraial Paulista, Cidade Intercap, Jd. Beatriz, Jd. Bontempo, Jd. Clementino, Jd. Conceição, Jd. das Oliveiras, Jd. D'Glória, Jd. Dorly, Jd. Ferreirinha, Jd. Helena, Jd. Henriqueta, Jd. Iracema, Jd. Monte Alegre, Jd. São Miguel, Jd. Irmãos, Jd. Triângulo, Jd. Wanda, Pq. Albina, Pq. Marabá, Pq. Pinheiro, Pq. Santos Dumont, Pq. Taboão, Vl. Sonia, Vl. Sta. Cruz.