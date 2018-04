Testemunhas são ouvidas sobre crime da Dona Dêola

O juiz Paulo César Batista dos Santos, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo, colheu, na quarta-feira, 12, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o depoimento de testemunhas no processo em que o segurança Eduardo Soares Pompeu, de 48 anos, é apontado pela polícia como o assassino do empresário Dácio Múcio de Souza Júnior, de 29 anos. Será definido ainda se o segurança vai a júri popular.

De acordo com o inquérito policial, Pompeu confessou o crime e responde por homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima. O crime ocorreu no início da manhã de 27 de dezembro de 2009 na padaria Dona Deôla, no bairro de Higienópolis, região centro-oeste da capital.

Dácio era o herdeiro do grupo de filtros de água Europa e foi esfaqueado no abdome durante uma discussão. Mesmo levado para o Hospital Samaritano, vizinho à padaria, não resistiu aos ferimentos.

Nas quase dez horas gastas na primeira audiência, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação, duas de defesa e quatro testemunhas comuns a ambas as partes. O depoimento das duas testemunhas de defesa restantes e o interrogatório de Eduardo Pompeu deverão ser realizados em uma nova audiência, cuja data ainda não foi marcada.