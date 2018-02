Testemunhas reafirmam que Land Rover era conduzida por nutricionista

SÃO PAULO - Nesta terça-feira, 2, foram ouvidas diversas testemunhas do acidente com o jipe Land Rover que matou o administrador de empresas Vitor Gurman no último dia 23. Boa parte delas reafirmou que quem estava na direção do veículo era Gabriella Guerrero Pereira, contrariando a versão dada pela jornalista Ingrid Basílio, que disse que o motorista era o namorado da nutricionista, o engenheiro Roberto Lima.

Segundo a polícia, deve ser ouvido ainda o manobrista que entregou o carro para o casal na saída do bar em que estavam antes do acidente. Gurman foi atropelado por um Range Rover na Rua Natingui, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Ele foi internado mas não resistiu, e morreu no dia 28.

Segundo Gabriella, ela dirigia o carro do namorado pois ele havia consumido bebidas alcoólicas. O laudo clínico, no entanto, apontou que a nutricionista também estava alcoolizada. Avaliado em R$ 300 mil, o jipe era blindado. Segundo a polícia, desde dezembro já acumulava várias multas, algumas por excesso de velocidade.