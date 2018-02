Testemunhas ouviram três estalos antes de travas do Double Shock abrirem

Em depoimento no 23.º DP ontem, três pessoas que estavam no Double Shock, do Playcenter, na zona oeste, disseram ter ouvido três estalos antes de as travas do lado direito do brinquedo abrirem no domingo, dando início à queda de oito visitantes. Afirmaram também que o brinquedo seguiu em operação - ainda mais veloz.

Há ainda sete vítimas no Hospital e Maternidade Metropolitano, incluindo um homem, de 24 anos, que, após liberação, retornou ontem com náuseas.

Em nota, o Playcenter disse que o Double Shock (interditado) não apresentou problemas em vistoria horas antes do acidente. O Ministério Público deu 20 dias ao parque para fornecer dados, já a polícia deve pedir vistoria nas 35 atrações.