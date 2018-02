Testemunhas falam que aeronave passou perto de mercado

"Ele estava muito baixo. Saímos correndo porque estava passando sobre a quadra. Cheguei a ver uma das vítimas pela janela", disse um adolescente de 15 anos que trabalha em uma quadra de tênis a 400 metros do local da tragédia.

O acidente ocorreu dentro do condomínio Fazendinha, em Carapicuíba - administrado pela Associação dos Moradores e Proprietários da Fazendinha. De acordo com um funcionário da portaria do condomínio, que viu a queda, a aeronave chegou a atingir duas casas. Danificou o telhado de uma delas - com moradores, mas ninguém se feriu - e parte do helicóptero ficou sobre outra, ainda em obras de construção. "O motor (da aeronave) está no banheiro dessa casa em obras", afirmou.

A maior parte dos destroços acabou caindo no chão. Quando chegaram ao local, bombeiros retiraram os moradores e curiosos do entorno.

Por volta das 22 horas, duas equipes do 4.º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes (Seripa) chegaram ao endereço do acidente, onde já estavam policiais da Delegacia Seccional de Carapicuíba. A perspectiva era de que a rua permanecesse interditada durante a noite.