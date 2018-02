Testemunhas dizem que estrutura de camarote foi reforçada durante show Vítimas do desabamento de um camarote durante o show da cantora Ivete Sangalo no Anhembi, zona norte de São Paulo, no sábado à noite, disseram ontem à Polícia Civil que operários reforçavam a estrutura durante a apresentação anterior, da banda Inimigos da HP. Cerca de 3 mil pessoas estavam no camarote; 35 ficaram feridas. "Algumas pessoas disseram que ouviram marteladas durante o show. É um fato novo, que pode pesar contra o responsável pela montagem", disse o delegado Luís Fernando Saab. José Oscar Hildebrand, dono da empresa que montou o camarote, disse que as marteladas se deveram à instalação de mais travas. "Não tinha necessidade, mas o organizador do evento solicitou."