Testemunhas divergem sobre quem guiava jipe

Testemunhas ouvidas ontem pela polícia divergiram sobre quem conduzia o Land Rover que atropelou e matou o administrador Vitor Gurman, de 24 anos, dia 23, na Vila Madalena, zona oeste. Durante a noite houve duas acareações entre três pessoas que deram versões conflitantes. A nutricionista Gabriella Guerrero, de 28 anos, vai depor hoje ou amanhã e deve reafirmar que era ela quem dirigia.

Nutricionista dirigia jipe, diz vendedor

O dono de uma distribuidora de água mineral afirmou ter visto o engenheiro Roberto Lima, de 34 anos - namorado de Gabriella e que estava embriagado -, ao volante na hora do acidente. Ele disse que viu, a distância, Gurman atropelado e uma mulher tentando deixar o carro pela janela do passageiro. Mas a descrição do motorista não bate com a aparência de Lima. Oficialmente, é a única pessoa a confirmar o que disse a jornalista Ingrid Basílio na segunda-feira, de que Lima guiava o veículo.

Segundo o delegado Ricardo Cestari, duas outras pessoas haviam afirmado ontem que o engenheiro dirigia. Mas, após acareação com um rapaz que foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente, se retrataram. Uma admitiu que nem sequer esteve no local. Outra afirmou não ter certeza sobre quem dirigia.

O dono do bar onde o casal estava antes do acidente, Fernando Mendes Dias, disse no DP que viu Gabriella sair dirigindo.