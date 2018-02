Testemunha morre após acusar policiais Diego Bruno de Oliveira, que depôs contra policiais civis de Minas, foi executado na segunda-feira, em Contagem, uma semana após ser ouvido pela Corregedoria na frente dos acusados. Segundo as investigações, três policiais mataram dois homens no sítio do ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que responde também pela morte de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes.