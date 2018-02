Testemunha diz que namorado de nutricionista dirigia Land Rover

SÃO PAULO - Um depoimento deve mudar toda a investigação sobre do atropelamento que matou o administrador de empresas Vitor Gurman, de 24 anos. Uma testemunha disse nesta segunda-feira, 1º, em depoimento à polícia, que não era a nutricionista Gabriella Guerrero Pereira que dirigia o Land Rover no momento do acidente, no último dia 23, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo.

De acordo com a jornalista Ingrid Paes Filho, de 44 anos, que chegou à Rua Natingui antes mesmo que os policiais que atenderam a ocorrência, era o namorado de Gabriella e dono do veículo, o engenheiro Roberto Lima, de 34 anos, quem conduzia o carro que atropelou o jovem na madrugada daquele sábado.

A primeira versão dada à polícia era que, alcoolizada, Gabriella tinha perdido a condução do Land Rover e atropelou Gurman, que ficou em coma por dois dias antes de morrer. O delegado Manuel Adamuz, responsável pelo caso, registrado no 14.º Distrito Policial (Pinheiros), avaliava pedir a prisão preventiva da nutricionista, que responde a inquérito por homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de matar alguém).

O corpo do jovem foi enterrado no último dia 29, no Cemitério Israelita do Butantã, onde cerca de mil pessoas participaram do velório.