Teste de sistema com chip é adiado para o fim do ano

No entanto, o projeto vem sofrendo sucessivos adiamentos. Na semana passada, o Conselho Nacional de Trânsito publicou resolução em que prorrogou novamente, desta vez até 31 de dezembro, os testes para os chips nos veículos. O chamado Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos (Siniav) prevê a colocação de chips com todas as informações dos veículos. A instalação seguiria um sistema escalonado, começando com veículos saídos de fábrica.

Os testes estão sendo realizados em algumas cidades brasileiras, como no Rio, onde foram instalados pórticos que fazem a leitura dos dados. O grupo de trabalho da Artesp citou em seu relatório final a importância do Siniav para o sucesso de uma mudança na forma de cobrança automática de pedágio, por endurecer a fiscalização.