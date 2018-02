Terreno em Guaratiba é desapropriado A desapropriação do Campus Fidei, terreno em Guaratiba que receberia a vigília e a missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, será publicada hoje no Diário Oficial. Ontem, o prefeito Eduardo Paes (PMDB) confirmou a intenção de transformar o terreno que receberia os eventos em um bairro popular. As casas serão destinadas a pessoas que vivem em áreas degradadas do bairro, como as comunidades de Jardim Maravilha e Piraquê.