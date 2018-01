Terreno da Cruz Vermelha, em processo de tombamento, pode receber shopping

SÃO PAULO - Está gravado no mapa da proposta de lei de zoneamento a intenção da Prefeitura de São Paulo de liberar a quadra onde hoje funciona o Hospital da Cruz Vermelha, na zona sul, para o mercado construir prédios altos ou mesmo um shopping.

Localizado de frente para a Avenida Moreira Guimarães, nas proximidades do aeroporto de Congonhas, está em processo de tombamento no Compresp. Moradores do Planalto Paulista, bairro estritamente residencial, e também de Moema, que fica do outro lado da avenida, comentam que o grupo Iguatemi tem intenção de erguer um shopping de luxo ali - pesquisas de mercado já foram feitas entre os moradores sobre o tema.

O Iguatemi diz que não comenta 'boatos de mercado' e a Prefeitura diz que a gravação da quadra como Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana (ZEU) ocorreu porque ela hoje é Zona Mista (ZM) e não Zona Exclusivamente Residencial (ZER). A gestão Haddad, porém, confirmou que se o processo de tombamento for adiante não poderá haver mudança no edifício. A Cruz Vermelha não se manifestou.