Termômetros em SP não passam de 16,5ºC nesta quarta, menor máxima em oito anos

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura máxima do ano nesta quarta-feira, 18, quando os termômetros não superaram os 16,5º C, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Essa é a menor máxima para um mês de maio nos últimos oito anos - em 31 de maio de 2008, foi registrado 15,3ºC.

Segundo Michael Pantera, meteorologista do Centro do Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, não houve queda brusca de temperatura nas últimas 24 horas. A temperatura mínima desta quarta (14,2ºC) foi de um grau a menos na comparação com a terça (média de 15,2ºC). "Caiu a máxima porque não esquentou durante o dia. Como não tivemos sol, a máxima não subiu", explicou.

Segundo o Inmet, o reforço do ar frio promovido por áreas de baixa pressão e as decorrentes chuvas foram responsáveis pelo tempo encoberto e pelas baixas temperaturas que persistiram ao longo da tarde, quando geralmente se registram as temperaturas máximas.

Na cidade, choveu aproximadamente das 9 horas até 14 horas. A precipitação, que não era prevista, foi causada por uma área de instabilidade que se formou no Vale do Ribeira, interior de São Paulo, avançou por Sorocaba e chegou à capital.

Previsão. A temperatura desta quinta-feira, 19, deve ser semelhante. O sol não deve aparecer e são esperados chuviscos. "Se a manhã começar com sol, a previsão muda com certeza. Porque se o sol sair o dia esquenta", disse Pantera. Em princípio, destacou, a previsão é que os termômetros registrem entre 14ºC e 20ºC.

Na sexta-feira, 20, o sol volta a aparecer entre nuvens e as máximas podem superar os 25ºC. Volta a chover no final da tarde desta sexta na forma de pancadas e a mínima é de 15ºC.

Já no sábado e domingo, a previsão é de sol entre nuvens, sem tempo nublado. Há ainda condições de chuva nos dois dias, principalmente à tarde. No sábado, a temperatura deve variar entra 16ºC e 25ºC. Os termômetros podem chegar à mínima de 17ºC e máxima de 26º no domingo.