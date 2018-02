Termômetros chegam a 26ºC na tarde desta quinta-feira em São Paulo

SÃO PAULO - No aeroporto de Congonhas, zona sul, de São Paulo foi registrada umidade relativa do ar de 37% por volta das 15h nesta quinta-feira, 14. A temperatura média nesse horário era de 26ºC. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo (CGE). A tarde continua ensolarada e a umidade relativa do ar continua baixa na capital e na Grande São Paulo.

A previsão para as próximas horas é a entrada do ar mais úmido e frio vindo do mar que deverá favorecer o aumento nos níveis de umidade relativa do ar. O calor será menor e não há expectativa de chuva, informa o CGE.

Nos próximos dias, o tempo deverá permanecer estável. A amplitude térmica continua. A temperatura deverá ser maior durante a tarde e a umidade relativa do ar deverá ficar baixa, principalmente entre 11hs e 16hs. O sol deverá predominar.

A alta concentração dos poluentes na região metropolitana é favorecida pela falta de chuva e de ventos mais fortes. As temperaturas deverão oscilar entre a mínima de 12ºC e a máxima de 28ºC.

O CGE alerta que a combinação ar seco e vegetação seca também favorece a propagação de incêndios.