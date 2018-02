Termômetro chega a 31°C na capital paulista nesta terça

São Paulo, 4 - Os fãs que aguardam o show da cantora Madonna no Estádio do Morumbi podem enfrentar pancadas de chuva na tarde desta terça-feira, 4, de acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O sol deve predominar em toda a capital ao longo da manhã, elevando os termômetros até os 31ºC, e favorece a previsão de chuvas isoladas para esta tarde. Durante a noite, porém, o tempo será estável, afirma o centro meteorológico.

Esta terça começou com temperaturas amenas e formação de névoa úmida na Grande São Paulo. Com a presença do sol, as temperaturas se elevam podem atingir os 31ºC. A umidade relativa do ar fica próxima dos 40% nas horas mais quentes do dia - das 11h às 15h.

Apesar de ser observada variação de nuvens no céu, não é esperada chuva significativa para o período da manhã. Porém, o CGE ressalta que a o forte calor aumenta as chances de chuva no final do dia.

"Isolada e de intensidade entre leve e moderada, a chuva deve ser típica de um dia de verão", diz o meteorologista do CGE Michael Pantera. "Mas vai acabar rápido e não temos previsão de chuva para esta noite que terá temperatura estável com a chegada da brisa marítima", conclui Pantera.