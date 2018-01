Terminal Pinheiros terá garagem

Previsto para ser inaugurado em dezembro, o Terminal Pinheiros da São Paulo Transporte (SPTrans), na zona oeste, terá 470 vagas de estacionamento para carros. É o primeiro terminal da cidade com garagem. A ideia da Prefeitura é atrair motoristas ao local, de onde será possível seguir viagem em ônibus municipais e intermunicipais, trem, metrô e até de bicicleta.

O valor da diária no estacionamento não está definido. Segundo especialistas, este é o principal fator que fará o projeto ser atrativo ou não. O Metrô, por exemplo, tem um programa que permite estacionar o carro e seguir viagem de ida e volta em sete estações, com preços que variam de R$ 8,30 a R$ 11,40 por 12 horas. Outras garagens da Prefeitura, como a do Hospital das Clínicas, têm preço de R$ 330 por mês, ou R$ 15 por dia útil.

Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes, será realizada licitação para escolher uma empresa privada para operar a garagem. A obra tem custo estimado em R$ 40 milhões.

O estacionamento ficará embaixo das plataformas de ônibus. O projeto foi feito há nove anos, após um concurso público, e sofreu atrasos por conta do acidente das obras da Linha 4-Amarela do Metrô que matou sete pessoas em 2007. A estação é construída praticamente no mesmo local. A previsão é que 50 mil pessoas utilizem o terminal diariamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reforma. O Terminal Pinheiros faz parte de um projeto maior, que inclui a reformulação do Largo da Batata, alargamento e ligação de ruas, plantio de árvores e criação de uma praça na região. Todos esses serviços, além da obra do terminal, custarão R$ 65 milhões, diz a Prefeitura.

Para o professor de Engenharia Creso de Franco Peixoto, da Fundação Educacional Inaciana (FEI), a ligação dos diferentes meios de transporte é boa para a cidade. Mas esse interesse só será compartilhado pelos motoristas, segundo Peixoto, se o preço do sistema for atrativo. / B.R.