Terminal de ônibus terá 3 linhas vindas da região do ABC Na Estação Tamanduateí está prevista conexão com ônibus que atendem aos principais eixos de deslocamento de São Caetano do Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. O terminal será construído entre as Ruas Aida, Roberto Koch e Presidente Wilson e alimentado por três linhas que deverão movimentar 6,5 mil usuários por dia útil. Uma linha fará a rota a partir de Príncipe de Gales, em Santo André. Outra fará o percurso desde Vila Palmares, em Santo André, passando pelo centro de São Caetano do Sul. A terceira, a ser criada, partirá do Jardim São Caetano, limite com São Bernardo do Campo.